Huawei kullanıcıları uğradığınız yaptırımlara çare ararken güvenliğinizden olmayın

Telefon piyasasını büyük bir oranda etkileyen Çinli teknoloji devi Huawei, ABD tarafından yapılan büyük bir yaptırımla karşı karşıya kalsa da, piyasada tutunma mücadelesini her şeye rağmen sürdürüyor. YouTube, Gmail, Google Play gibi platformlara erişemeyen Huawei kullanıcıları, çareyi "Sideload" (uygulamaları bir cihazdan başka cihaza aktarma) işleminde bulmuş durumda. Google, bu işlemi yapanları güvenlik ve casusluk konusunda uyardı.