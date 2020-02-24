Huawei kullanıcıları uğradığınız yaptırımlara çare ararken güvenliğinizden olmayın
Çinli teknoloji markası Huawei'nin, kullanıcılarına bazı uygulamaları sağlayamaması sebebiyle kullanıcılar çareyi kendileri arıyor. Dikkat! Yaptığınız işlemler nedeniyle casuslar kapınızı çalabilir.
Telefon piyasasını büyük bir oranda etkileyen Çinli teknoloji devi Huawei, ABD tarafından yapılan büyük bir yaptırımla karşı karşıya kalsa da, piyasada tutunma mücadelesini her şeye rağmen sürdürüyor. YouTube, Gmail, Google Play gibi platformlara erişemeyen Huawei kullanıcıları, çareyi "Sideload" (uygulamaları bir cihazdan başka cihaza aktarma) işleminde bulmuş durumda. Google, bu işlemi yapanları güvenlik ve casusluk konusunda uyardı.
Geçtiğimiz sene ABD ile Çinli teknoloji devi Huawei’nin arasındaki gerginlik zirve noktasına ulaşmış ve ABD hükümeti, Huawei’yi ihracat kara listesine almıştı.
ABD'nin bu kararı sonrası Huawei’nin yeni çıkaracağı akıllı telefonlar YouTube, Google Play ve Gmail gibi Google servislerinden mahrum kalmıştı.
Mashable'da yer alan habere göre, Android Yardım Topluluğu’nda bir açıklama yayınlayan Google, Huawei kullanıcılarına uyarı niteliğinde açıklamalar yaptı.