Hoşgeldin Ramazan mesajları hadisli resimli kısa Ramazan ayı kutlama sözleri
Müslüman aleminin sabırsızlıkla beklediği rahmet ve bereket ayı, 11 ayın sultanı Ramazan 1 Nisan 2022 gecesi sahurla başlıyor. Cennetin kapılarının açıldığı, şeytanın zincire bağlandığı bu kutsal ayı sevdikleri ile karşılamak için en güzel Ramazan ayı mesajları, resimli kısa 2022 Ramazan kutlama mesajları kısa haberimizde.
Fazileti, affı, bereketi ve rahmeti bol 11 ayın sultanı Ramazan ayı başlıyor. 2 Nisan cuma gecesi yani bu gece ilk sahurla 2022 yılı Ramazan ayı başlayacak. Her günü bin güne bedel bu rahmet ayı Ramazan'da sevdiklerinize yollacağınız kısa, resimli Ramazan kutlama mesajlarını sizler için derledik.
2 yıldır virüs nedeniyle sessiz geçen iftar sofraları bu yıl yine şenlenecek, tüm aile bu Ramazan'dai ftar masasına oturacak. Manevi duyguların çoşkuyla yaşanacağı bu günlerde birçok müslüman sevdiklerini mutlu edecek Ramazan ayı kutlama mesajlarını araştıyor. Bu anlamlı ve özel gün için sevdiklerinize, eşinize dostunuza yollayacağınız resimli ramazan ayı kutlama mesajları ve tebrik sözleri sayfamızda... Herkese bereketli, hayırlı, huzurlu Ramazanlar dileriz...
Allah'ü Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin… Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin… Rıdvan-ı Ekberine vasıl eylesin. Ramazan ayınız mübarek olsun…
İslam'ın nurlu yüzü kalbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Ramazan-ı Şerifleriniz hayırlı olsun…