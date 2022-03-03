Hortum dehşeti Antalya'yı yıktı geçti! Felaketin bilançosu çıktı: Görünce aklıma Ukrayna-Rusya savaşı geldi
ANTALYA'da akşam çıkan hortum felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Hortumda devrilen cami minaresinde cami müezzini ölümden dönerken, asırlık ağaçlar adeta yerinden köklendi.
Hortum Serik ilçesine bağlı Çandır mahallesinde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
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Hortumda Mahalle merkezinde bulunan Merkez camisinin minaresi müezzinin eşi ve çocuğu ile birlikte yaşadığı lojmanın üzerine devrildi.
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Olayda müezzin Emin Uygun yara almazken, düşen minare evin üzerinde moloz yığını oluşturdu.
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Lojmanın bir kısmı ise zarar gördü. Bazı parçalar ise imamın kapısına düştü.
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