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Hortum dehşeti Antalya'yı yıktı geçti! Felaketin bilançosu çıktı: Görünce aklıma Ukrayna-Rusya savaşı geldi

İhlas Haber Ajansı
Hortum dehşeti Antalya'yı yıktı geçti! Felaketin bilançosu çıktı: Görünce aklıma Ukrayna-Rusya savaşı geldi

ANTALYA'da akşam çıkan hortum felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. Hortumda devrilen cami minaresinde cami müezzini ölümden dönerken, asırlık ağaçlar adeta yerinden köklendi.

Hortum dehşeti Antalya'yı yıktı geçti! Felaketin bilançosu çıktı: Görünce aklıma Ukrayna-Rusya savaşı geldi

Hortum Serik ilçesine bağlı Çandır mahallesinde akşam saat 22.00 sıralarında meydana geldi. 

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Hortum dehşeti Antalya'yı yıktı geçti! Felaketin bilançosu çıktı: Görünce aklıma Ukrayna-Rusya savaşı geldi

Hortumda Mahalle merkezinde bulunan Merkez camisinin minaresi müezzinin eşi ve çocuğu ile birlikte yaşadığı lojmanın üzerine devrildi. 

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Hortum dehşeti Antalya'yı yıktı geçti! Felaketin bilançosu çıktı: Görünce aklıma Ukrayna-Rusya savaşı geldi

Olayda müezzin Emin Uygun yara almazken, düşen minare evin üzerinde moloz yığını oluşturdu.

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Hortum dehşeti Antalya'yı yıktı geçti! Felaketin bilançosu çıktı: Görünce aklıma Ukrayna-Rusya savaşı geldi

Lojmanın bir kısmı ise zarar gördü. Bazı parçalar ise imamın kapısına düştü.

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