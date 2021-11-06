'Horoz gibi olmuşsun'! Yeni imajını gören tanıyamadı: Çocuklar Duymasın Çaycı Hüseyin şaşırttı

Öldü haberleriyle ilgili Özmol, “Bir görselimi alıp, internet sitesine koyup, ‘Şok şok şok, Çaycı Hüseyin’e bir şey oldu’ yazıyorlar. Tıkladığında içeriğinde oyun sitesi çıkıyor. Bir tık uğruna şerefini satmak gibi bir şey oluyor." demişti.