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'Horoz gibi olmuşsun'! Yeni imajını gören tanıyamadı: Çocuklar Duymasın Çaycı Hüseyin şaşırttı

'Horoz gibi olmuşsun'! Yeni imajını gören tanıyamadı: Çocuklar Duymasın Çaycı Hüseyin şaşırttı

Birol Güven imzalı 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Çaycı Hüseyin' olarak bilinen ve ve "Adama hasta etmeyin" repliğiyle dikkat çeken Alparslan Özmol'un yeni hali şaşırttı.

'Horoz gibi olmuşsun'! Yeni imajını gören tanıyamadı: Çocuklar Duymasın Çaycı Hüseyin şaşırttı

Başrollerini Pınar Altuğ ile Tamer Karadağlı’nın paylaştığı unutulmaz dizi Çocuklar Duymasın’da canlandırdığı Çaycı Hüseyin rolüyle hafızalara kazınan Alparslan Özmol, sık sık öldüğü yönündeki haberlerle sosyal medyada haber oluyor. 

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'Horoz gibi olmuşsun'! Yeni imajını gören tanıyamadı: Çocuklar Duymasın Çaycı Hüseyin şaşırttı

Öldü haberleriyle ilgili Özmol, “Bir görselimi alıp, internet sitesine koyup, ‘Şok şok şok, Çaycı Hüseyin’e bir şey oldu’ yazıyorlar. Tıkladığında içeriğinde oyun sitesi çıkıyor. Bir tık uğruna şerefini satmak gibi bir şey oluyor." demişti.

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'Horoz gibi olmuşsun'! Yeni imajını gören tanıyamadı: Çocuklar Duymasın Çaycı Hüseyin şaşırttı

Sürekli ‘Öldün mü ağabey? Cenazen Konya’dan kalktı. Konya’da deniz mi var’ gibi anlamsız espriler yapılıyor. Bir gün öleceğiz bu sefer de inanmayacaklar” diye konuşmuştu. 

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'Horoz gibi olmuşsun'! Yeni imajını gören tanıyamadı: Çocuklar Duymasın Çaycı Hüseyin şaşırttı

Özmol “Koronavirüsten öldü dediler, uçak kazasında öldü dediler. Bir gün öleceğiz, bu sefer de ‘Yok canım ölmedi, yaşıyor’ diyecekler. Arkadaşlar, ben yaşıyorum. Öldüğüm zaman size Haber vereceğim. Adamı hasta etmeyin.” demişti. 

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