Honza Simsa Barbie'ye benzemek için binlerce lira harcadı bu haliyle hedefine ulaşmış
Estetik bağımlısı Honza Simsa, Barbie'ye benzeyebilmek için şimdiye kadar binlerce lira harcadı. Dudaklarına 20'ye yakın estetik yaptırdığını söyledi.
Çekya'da yaşayan Honza Simsa Barbie bebeğe benzemek için 15 bin pound (yaklaşık 150 bin TL) harcadı. Estetik bağımlısı olarak tanımlanan Simsa, hedeflerine ulaştığını söylese de arkadaş bulamamaktan yakınıyor.
26 yaşındaki genç adam, oyuncak bebeğe ve estetiğe düşkünlüğününün aşk hayatını da kötü etkilediğini ifade ediyor. Independent'ta yer alan habere göre; Simsa, peruklara, takma kirpik, takma tırnak ve makyaja düşkün olsa da kadınlara ilgi duyduğunu dile getirdi.
"Hala kadınlardan hoşlanıyorum" diyen Simsa, "Ancak bazı kızlar, görünüşümle ilgili problem yaşıyor. Tarzım, kafalarını karıştırıyor. Bu yüzden artık yalnızım" ifadelerini kullandı.
Sadece dudaklarına 20 kadar dolgu işlemi yaptırdığını söyleyen Simsa, mutlu olduğunu ve daha fazla ameliyat olmak istediğini açıkladı.