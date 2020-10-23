Honza Simsa Barbie'ye benzemek için binlerce lira harcadı bu haliyle hedefine ulaşmış

26 yaşındaki genç adam, oyuncak bebeğe ve estetiğe düşkünlüğününün aşk hayatını da kötü etkilediğini ifade ediyor. Independent'ta yer alan habere göre; Simsa, peruklara, takma kirpik, takma tırnak ve makyaja düşkün olsa da kadınlara ilgi duyduğunu dile getirdi.