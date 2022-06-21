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Hong Kong'un simgelerinden biriydi: Yüzen Dev Restoran Güney Çin Denizi'nde battı

Hong Kong'un simgelerinden biriydi: Yüzen Dev Restoran Güney Çin Denizi'nde battı

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin simge yapılarından "Jumbo Floating Restoran" (Yüzen Dev Restoran) Güney Çin Denizi'nde battı.

Hong Kong'un simgelerinden biriydi: Yüzen Dev Restoran Güney Çin Denizi'nde battı

Restoranın bağlı olduğu "Aberdeen Restaurant Enterprises" şirketinden yapılan açıklamada, yüzen restoranın yıllık bakımının oldukça maliyetli olduğu belirtildi.

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Hong Kong'un simgelerinden biriydi: Yüzen Dev Restoran Güney Çin Denizi'nde battı

Açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında 2020'de kapatılan restoran hizmette olmasa da bakımlarının yapılmak zorunda olduğu ve bu durumun restoran sahiplerini maddi açıdan oldukça zorladığı vurgulandı.

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Hong Kong'un simgelerinden biriydi: Yüzen Dev Restoran Güney Çin Denizi'nde battı

Restoranın, bakımının daha az maliyetle yapılabileceği bir bölgeye taşınmasına karar verildiği aktarılan açıklamada, bunun için gerekli işlemlerin yapıldığı ve izinlerin alındığı kaydedildi.

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Hong Kong'un simgelerinden biriydi: Yüzen Dev Restoran Güney Çin Denizi'nde battı

Açıklamada 14 Haziran'da Güney Çin Denizi'nde taşınmaya başlanan yüzer restoranın, önceki gün "Paracel" olarak bilinen "Şişa" takımadalarından geçerken "olumsuz koşullarla" karşılaşıldığı ifade edildi.

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