Honaz Tüneli’nde geri sayıma geçildi Ege'de 4 ili birbirine bağlayacak dev proje!
Türkiye son 10 yılda alt ve üst yapı alanında çok sayıda dev projeyi hayata geçirerek dünyada adından söz ettirmeyi başardı. Bunlardan bir diğeri Ege Bölgesinde 4 ili birbirine bağlayacak, kritik bir kavşakta yapımı devam eden dev projede ise sona yaklaşıldı.
Ülkemiz son yıllarda ulaşımda konusunda yaptığı atılıma ve büyük yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ege Bölgesi’nin dev projelerinden olan ve tamamlandığında Denizli’yi Antalya, Ankara ve Muğla’ya direkt bağlayacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki iki tüpten oluşan Honaz Tüneli’nin hizmete girmesi için artık geri sayıma geçildi. İşte tamamlandığında oldukça önemli bir fonksiyona sahip olacak tünel projesinde son durum;
Tünelin geçtiği dağdan zemine yaklaşık 180 metre derinlikte olan tünelde iki tüp bulunurken, Denizli-Ankara karayolundan şehir merkezine girmeden Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla karayoluna direkt geçişi sağlayacak çevre yolu projesi içinde yer alan Honaz Tüneli’nin inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Tünel inşaatı sona erdiğinde Ankara karayolundan Denizli çevre yoluna girecek olan araçlar Honaz ilçesinin Ovacık Mahallesi’nde başlayan 2 bin 600 metre uzunluğundaki tüneli kullanıp köprülü kavşak ile Cankurtaran Mahallesi’ne ulaşarak, şehir merkezini görmeden Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla karayollarına bağlanacak.
4 yılı aşkın süredir devam eden projenin 2020 yılı ortalarında bitmesi hedefleniyor.