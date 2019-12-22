Honaz Tüneli’nde geri sayıma geçildi Ege'de 4 ili birbirine bağlayacak dev proje!

Ülkemiz son yıllarda ulaşımda konusunda yaptığı atılıma ve büyük yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Ege Bölgesi’nin dev projelerinden olan ve tamamlandığında Denizli’yi Antalya, Ankara ve Muğla’ya direkt bağlayacak olan 2 bin 600 metre uzunluğundaki iki tüpten oluşan Honaz Tüneli’nin hizmete girmesi için artık geri sayıma geçildi. İşte tamamlandığında oldukça önemli bir fonksiyona sahip olacak tünel projesinde son durum;