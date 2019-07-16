Hollywood'u bıraktığını söylemişti! Brad Pitt'in yeni filmi belli oldu
Ünlü oyuncu Brad Pitt, son olarak GQ Dergisi'ne verdiği röportajda Hollywood'dan elini eteğini çekeceğinin sinyalini vermişken bir sürpriz ile karşımıza çıkabilir.
Hollywood'un gözde oyuncusu Brad Pitt, GQ dergisinin Avustralya basımına kapak olduğu sırada verdiği röportajda, “Artık Hollywood genç erkeklerin oyunu” ifadesini kullanmış ve hayranlarını üzmüştü. Pitt, bu kararından vazgeçmiş olmalı ki Pitt’in 1920’ler Hollywood’unu anlatan dram türündeki Babylon filmi için görüşme yaptığı belirtildi.
55 yaşındaki aktör, La La Land (Aşıklar Şehri) filminin Oscar ödüllü yönetmeni Damien Chazelle’nin yönetmen koltuğuna oturacağı filmde Emma Stone ile başrolleri paylaşabilir.
Film hakkında fazla bilgi paylaşılmasa da sinema endüstrisinin sessiz sinemadan sesli sinemaya dönüştüğü dönemi ele alması bekleniyor. Filmde gerçek ve kurgusal karakterlerin harmanlanacağı da belirtiliyor.
Filmin bütçesi tam olarak belirlenmemekle birlikte, kaynaklar Babylon filminin Chazelle'in en büyük bütçeli filmi olabileceğini söylüyor. Filmin yapımcılığını, La La Land’in yapımcısı Marc Platt, Tobey Maguire ve Damien Chazelle’nin eşi Olivia Hamilton üstlenecek.