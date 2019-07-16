Hollywood'u bıraktığını söylemişti! Brad Pitt'in yeni filmi belli oldu

Hollywood'un gözde oyuncusu Brad Pitt, GQ dergisinin Avustralya basımına kapak olduğu sırada verdiği röportajda, “Artık Hollywood genç erkeklerin oyunu” ifadesini kullanmış ve hayranlarını üzmüştü. Pitt, bu kararından vazgeçmiş olmalı ki Pitt’in 1920’ler Hollywood’unu anlatan dram türündeki Babylon filmi için görüşme yaptığı belirtildi.