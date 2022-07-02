Hollywood'ın yıldızı Johnny Depp tatil için Bodrum'a geliyor!
Eski eşi Amber Heard ile olaylı ayrılığından zafer kazanan Johhny Depp arkadaşı Robert De Niro ile Türkiye'ye geliyor. Bodrum'da tatil yapmayı planlayan ikili temmuz ayının ortalarına doğru Türkiye'ye gelecek.
Johnny Depp 2015'te evlendiği eski eşi Amber Heard ile olan evliliğini geçtiğimiz haftalarda olaylı bir şekilde sonlandırmıştı.
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Bütün Dünya'nın gündemine oturan olaylı boşanmada zafer kazanan Johnny Depp zor günleri geride bıraktı.
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Depp, ortak olduğu Japon restoranın etkinliği için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen arkadaşı Robert De Niro ile Türkiye'ye gelecek.
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yakın arkadaş olan ikili bu ayın ortalarında Türkiye'ye gelecek ve 3 günlüğüne Bodrum'a giderek tatil yapacak.
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