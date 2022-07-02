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Hollywood'ın yıldızı Johnny Depp tatil için Bodrum'a geliyor!

Hollywood'ın yıldızı Johnny Depp tatil için Bodrum'a geliyor!

Eski eşi Amber Heard ile olaylı ayrılığından zafer kazanan Johhny Depp arkadaşı Robert De Niro ile Türkiye'ye geliyor. Bodrum'da tatil yapmayı planlayan ikili temmuz ayının ortalarına doğru Türkiye'ye gelecek.

Hollywood'ın yıldızı Johnny Depp tatil için Bodrum'a geliyor!

Johnny Depp 2015'te evlendiği eski eşi Amber Heard ile olan evliliğini geçtiğimiz haftalarda olaylı bir şekilde sonlandırmıştı.

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Hollywood'ın yıldızı Johnny Depp tatil için Bodrum'a geliyor!

Bütün Dünya'nın gündemine oturan olaylı boşanmada zafer kazanan Johnny Depp zor günleri geride bıraktı.

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Hollywood'ın yıldızı Johnny Depp tatil için Bodrum'a geliyor!

Depp, ortak olduğu Japon restoranın etkinliği için geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen arkadaşı Robert De Niro ile Türkiye'ye gelecek.

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Hollywood'ın yıldızı Johnny Depp tatil için Bodrum'a geliyor!

yakın arkadaş olan ikili bu ayın ortalarında Türkiye'ye gelecek ve 3 günlüğüne Bodrum'a giderek tatil yapacak.

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