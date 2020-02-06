Hollywood yıldızı ünlü aktör Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti!
Hollywood ve sinema tarihinin gelmiş geçmiş en önemli aktörlerinden biri olan Kirk Douglas hayatını kaybetti. Douglas'ın vefat haberini oğlu duyurdu.
ünlü aktör Kirk Douglas 103 yaşında hayata gözlerini yumdu. Douglas'ın vefat haberini aktör olan oğlu Michael Douglas sosyal medya hesabından duyurdu. Babasının vefat haberini Instagram hesabından duyuran Michael Douglas duygu dolu ifadeler kullandı.
Michael Douglas, vefatın ardından yayımladığı mesajda, "O dünya için bir efsaneydi. Sinemanın altın çağını yaşamış bir aktördü. Kirk hayatını dolu dolu yaşadı. Beyaz perdeye bıraktığı miras, gelecek nesillere de ulaşacaktır. O aynı zamanda, bu gezegene barış getirmek için çalışan ünlü bir yardımseverdi. Sözlerimi son doğum gününde ona söylediğim ve her zaman doğru olacak bir cümleyle bitireyim. Baba seni çok seviyorum ve senin oğlun olmaktan gurur duyuyorum."
Asıl ismi Issur Danielovitch Demsky, Rusya kökenli bir Yahudi ailenin çocuğu olarak 1916 yılında New York'ta dünyaya geldi. Aktör olarak isim yapmaya başlayana dek ise 40 ayrı işte çalıştı. İlk filmi, 1946 yılı yapımı, 'Martha Ivers'ın Sıradışı Aşkı' oldu.
Ünlü yönetmen Stanley Kubrick'in Paths of Glory ve Spartacus filmleri birçok eleştirmen tarafından en iyi filmleri arasında gösterildi.