Hollywood yıldızı ünlü aktör Kirk Douglas 103 yaşında hayatını kaybetti!

Michael Douglas, vefatın ardından yayımladığı mesajda, "O dünya için bir efsaneydi. Sinemanın altın çağını yaşamış bir aktördü. Kirk hayatını dolu dolu yaşadı. Beyaz perdeye bıraktığı miras, gelecek nesillere de ulaşacaktır. O aynı zamanda, bu gezegene barış getirmek için çalışan ünlü bir yardımseverdi. Sözlerimi son doğum gününde ona söylediğim ve her zaman doğru olacak bir cümleyle bitireyim. Baba seni çok seviyorum ve senin oğlun olmaktan gurur duyuyorum."