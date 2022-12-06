Hollywood yıldızı Kirstie Alley hayatını kaybetti! Ünlü oyuncu John Travolta'ya aşk itirafı olay olmuştu...

Alley, çok sevilen uzun soluklu dizi Cheers'da bar yöneticisi Rebecca Howe'u canlandırdı; ayrıca diğer rollerin yanı sıra Look Who's Talking'de John Travolta ile birlikte rol aldı. Daha sonra devam filmleri de çekilecek olan bu seri ve John Travolta’yla oynadığı başrol onun tüm dünya tarafından tanınan ve sevilen bir yıldız olmasını sağlamıştı.