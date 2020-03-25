Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger 1 milyon dolar bağışladı!

İtalya, İspanya, İran, İngiltere gibi ülkelerde şiddetini iyiden iyiye arttıran coronavirüs salgını hayatı olumsuz etkilerken, Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Arnold Schwarzenegger, corona virüs pandemisi ışığında tıbbi malzeme ihtiyacı için 1 milyon dolarlık bir bağış yaptı.