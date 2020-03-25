Hollywood yıldızı Arnold Schwarzenegger 1 milyon dolar bağışladı!
Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinden tüm dünyayı hızla etkisi altına alan korona virüs salgını devam ederken, Usta oyuncu Arnold Schwarzenegger, salgınla mücadele eden derneğe 1 milyon dolar bağışta bulundu.
İtalya, İspanya, İran, İngiltere gibi ülkelerde şiddetini iyiden iyiye arttıran coronavirüs salgını hayatı olumsuz etkilerken, Hollywood'un en ünlü oyuncularından biri olan Arnold Schwarzenegger, corona virüs pandemisi ışığında tıbbi malzeme ihtiyacı için 1 milyon dolarlık bir bağış yaptı.
Ünlü aktör, hastanelere malzeme, maske ve önlük tedarik etmek için 5 milyon dolar toplamayı amaçlayan Frontline Responders Fund adlı bir GoFundMe kampanyasının bağlantısını paylaştı.
Schwarzenegger şu ifadeleri kullandı: “Kanepede oturmaya ve işlerin ne kadar kötü olduğundan şikayet etmeye asla inanmadım; Her zaman işleri daha iyi hale getirmek için üzerimize düşeni yapmamız gerektiğine inandım.
Bu, gerçek aksiyon kahramanlarımızı hastanelerimizin ön saflarında korumanın basit bir yolu ve bunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.”