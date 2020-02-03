Hollywood yıldızı Al Pacino kırmızı halıda yere kapaklandı!
2020 BAFTA Ödül Töreni'ne katılmak üzere kırmızı halıda yürümeye başlayan efsane oyuncu AL Pacino, bir anda halıya takılıp dengesini kaybetti ve yere düştü.
79 yaşındaki İrlandalı aktör Al Pacino, Royal Albert Hall'a oldukça hızlı bir giriş yaptı. Al Pacino, adım atarken bir anlık dikkatsizliğinin kurbanı oldu ve kırmızı halıya takılıp düştü.
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46 yaşındaki sevgilisi Meital, bir an şok geçirdi ve ağzı açık bakakaldı. Hemen sevgilisini yerden kaldırmak için koştu ve güvenlik ekibi de ona yardım etti.
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Neyse ki Al Pacino, hiçbir yara almadan yerden kaldırıldı. Pacino kısa süre sonra, iyi olduğunu göstermek için kollarını havaya kaldırıp poz verdi.
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Al Pacino Kimdir?
Al Pacino ya da gerçek ismiyle anmak gerekirse Alfredo James Pacino 25 Nisan 1940’ta New York’ta dünyaya gelmiştir. Genç yaşlarda oyunculuğa merak salan Al Pacino, ilk olarak tiyatro sahnesinin tozunu yutan bir mekteplidir.
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