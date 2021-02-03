Hollywood tabelasını 'kutsal meme' olarak değiştirdiler! Sebebi çıplak fotoğraflarını...
ABD'nin Los Angeles kentinde 'Hollywood' yazısını 'Hollyboob-Kutsal Meme' şeklinde değiştiren Julia Rose ve arkadaşları ülkede büyük ses getirdi.
ABD'nin Los Angeles'taki Mount Lee tepesinde hareketli dakikalar yaşandı. Meşhur "Hollywood" tabelası, "Hollyboob" meme anlamına gelen (Boob) olarak değiştirildi.
"Hollywood" yazısındaki 'W' ve 'D' harflerinin 'B' harfi ile değiştirilmesiyle 'wood' kelimesi, Türkçe 'meme' anlamına gelen argo ifade olan 'boob'a dönüştüren 6 kişi gözaltına alındı.
Los Angeles Polis Teşkilatı’ndan (LAPD) yapılan açıklamada, güvenlik kameralarında 5 erkek ve 1 kadının tespit edildiği bunu üzerine harekete geçilerek bir yetişkin derginin kurucusu Julia Rose’un da aralarında bulunduğu grubun gözaltına alındığı ifade edildi.
Tabelaya kalıcı zarar verilmemesi nedeniyle söz konusu kişilerin daha sonra serbest bırakıldığı belirtildi.