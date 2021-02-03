Hollywood tabelasını 'kutsal meme' olarak değiştirdiler! Sebebi çıplak fotoğraflarını...

Los Angeles Polis Teşkilatı’ndan (LAPD) yapılan açıklamada, güvenlik kameralarında 5 erkek ve 1 kadının tespit edildiği bunu üzerine harekete geçilerek bir yetişkin derginin kurucusu Julia Rose’un da aralarında bulunduğu grubun gözaltına alındığı ifade edildi.