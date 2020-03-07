Hollywood güzeli Keira Knightley 'Göğüslerim sarktı' dedi çıplak sahnelere veda etti
Hollywood yıldızı İngiliz oyuncu Keira Knightley, "Göğüslerim sarktı" diyerek artık kameralar önünde çıplak görünmek istemediğini söyledi.
Aşkın Kıyısında (The Edge Of Love) ve Düşes (The Duchess) gibi filmlerde cüretkâr sahnelere imza atan İngiliz oyuncu Keira Knightley, sinemada çıplaklığa veda ettiğini açıkladı.
Financial Times'a konuşan 34 yaşındaki oyuncu, iki çocuğu olduğunu belirterek bundan böyle açık sahnelerde oynamayacağını söyledi.
Karayip Korsanları filminde canlandırdığı Elizabeth Swann karakteri ile kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan, sonra da iddialı yapımlarda kamera karşısına geçen Knightley, daha gençken kamera karşısında çıplak kaldığında kendini rahat hissettiğini ama artık bu konudaki görüşünün değiştiğini belirtti.
Knightley, iki çocuk dünyaya getirdikten sonra bedensel görüntüsünün değiştiğini, bu yüzden film ekibinin önünde soyunmak istemediğini anlatan Knightley "Göğüslerim sarktı" itirafında bulundu.