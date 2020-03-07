Hollywood güzeli Keira Knightley 'Göğüslerim sarktı' dedi çıplak sahnelere veda etti

Karayip Korsanları filminde canlandırdığı Elizabeth Swann karakteri ile kariyerinde iyi bir çıkış yakalayan, sonra da iddialı yapımlarda kamera karşısına geçen Knightley, daha gençken kamera karşısında çıplak kaldığında kendini rahat hissettiğini ama artık bu konudaki görüşünün değiştiğini belirtti.