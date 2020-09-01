Hollandalı eşi uğruna Fox TV'yi bırakmıştı! Nazlı Tolga'dan mutlu haber
FOX Tv kanalının sevilen sunucuların olan Nazlı Tolga sosyal medya hesabından müjdeli haberi takipçilerine duyurdu.
2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile evlenen eski haber spikeri Nazlı Tolga, şimdi bir zamanlar kendisini her akşam ekran karşısında seyredenlerle sosyal medya aracılığıyla buluşuyor. 2018 yılında anne olan Tolga'dan güzel haber geldi. Eşinin işi nedeniyle bir süredir Londra'da yaşayan eski spiker, müjdeyi sosyal medya hesabından verdi.
Ekranların en sevilen spikerlerinden Nazlı Tolga aşkı için kariyerinden vazgeçmiş ve 2013 yılında Hollandalı işadamı Lawrence D. Brenninkmeyer ile nikah masasına oturmuştu.
Eşiyle birlikte dünyanın her köşesini gezen Tolga 2018 yılında kızını kucağına almıştı. Nazlı Tolga ikinci kez anne olacağının müjdesini verdi.
Sosyal medya hesabından eşiyle çekildiği bu fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşan Tolga, hamile olduğunu duyurdu.