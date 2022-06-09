Hollanda’dan yola çıkan grup, Türk rehber ile eski hac yolunu takip ederek Türkiye'nin tarihi değerlerini yürüyerek geziyor

Hollanda’da bir araya gelen Malezya ve Endonezya asıllı turistlerden oluşan 10 kişilik grup ilk olarak uçakla İstanbul’a geldiler. Grup üyeleri ardından İstanbul’dan Mekke'ye uzanan eski hac yolunun Konya'ya kadar olan bölümünü yürüyerek takip edip zorlu, ama bir o kadarda güzel bir yolculuğa çıktı. Grup üyeleri güzergâhları çerçevesinde Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine geldiler. Burada tarihi camileri gezen grup üyeleri ardından Kanuni Sultan Süleyman’ın ordusunu geçirdiği Kırkgöz Köprüsü’nü gezdi.