Hollanda'dan Karaman'a dönüş yaptı! Bu işe başladı 11 ülke sipariş için sırada
HOLLANDA'dan Karaman'a dönüş yapan Latif Ateş, başladığı işte şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor.
Hollanda'da uzun süre lale soğanı üretiminde çalışan Latif Ateş, Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra 2015'te doğup büyüdüğü köyde lale bahçesi kurmaya karar verdi.
Lale bahçelerinde 6 yıldır üretime devam ve pek çok tarım işçisine istihdam olanağı sağlayan Ateş'in firması ülkeye katma değer sağlamayı sürdürüyor.
Ateş'in lale soğanı üretim firmasının sorumlusu Mert Durgut, üretimlerinin tamamının yerli ve milli sermayeye dayandığını söyledi.
Her yıl ekim yapılan alanı değiştirdiklerini dile getiren Durgut, bu yıl ise 40 dekarlık bir alana ekim yaptıklarını anlattı.