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Hollanda'dan Karaman'a dönüş yaptı! Bu işe başladı 11 ülke sipariş için sırada

Anadolu Ajansı
Hollanda'dan Karaman'a dönüş yaptı! Bu işe başladı 11 ülke sipariş için sırada

HOLLANDA'dan Karaman'a dönüş yapan Latif Ateş, başladığı işte şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor.

Hollanda'dan Karaman'a dönüş yaptı! Bu işe başladı 11 ülke sipariş için sırada

Hollanda'da uzun süre lale soğanı üretiminde çalışan Latif Ateş, Türkiye'ye kesin dönüş yaptıktan sonra 2015'te doğup büyüdüğü köyde lale bahçesi kurmaya karar verdi.

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Hollanda'dan Karaman'a dönüş yaptı! Bu işe başladı 11 ülke sipariş için sırada

Lale bahçelerinde 6 yıldır üretime devam ve pek çok tarım işçisine istihdam olanağı sağlayan Ateş'in firması ülkeye katma değer sağlamayı sürdürüyor.

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Hollanda'dan Karaman'a dönüş yaptı! Bu işe başladı 11 ülke sipariş için sırada

Ateş'in lale soğanı üretim firmasının sorumlusu Mert Durgut, üretimlerinin tamamının yerli ve milli sermayeye dayandığını söyledi.

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Hollanda'dan Karaman'a dönüş yaptı! Bu işe başladı 11 ülke sipariş için sırada

Her yıl ekim yapılan alanı değiştirdiklerini dile getiren Durgut, bu yıl ise 40 dekarlık bir alana ekim yaptıklarını anlattı. 

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