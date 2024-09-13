Hollanda'da Türk izlerini taşıyan köyün sırrı! Tarihçesiyle ilgili kulaktan kulağa yayılan rivayet

Uzun yıllardan beri Turkeye'de yaşayan Sturm, AA muhabirine Türkiye'den getirdiği eşyayla süslediği evini gezdirdi ve köyün tarihçesini anlattı. Türkiye'nin gönüllü elçiliğini yapan Sturm'un evinin kapısında "Türkiyeli Elçilik No:16" yazılı tabela dikkati çekiyor, binanın dış duvarlarını ve bahçesini Türkiye'den gelen veya Türkiye ile alakalı eserler süslüyor. Sturm, "Barış Manço bizi ziyaret etti. Bir Türk rock yıldızının bizim 'Türkiye'mizi ziyaret etmesi sürpriz oldu. O zaman kim olduğunu bilmiyorduk. Sonradan öğrendim, Türkiye'de çok meşhur biriymiş." dedi.