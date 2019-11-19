Hocaların hocası Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatrosu yılları fotoğraf karelerinde
TÜRKİYE'nin önemli tiyatro sanatçılarından, ''hocaların hocası'' Devlet Sanatçısı Yıldız Kenter'in Devlet Tiyatroları (DT) çatısı altında Türk tiyatrosuna hizmet ettiği 11 yıl boyunca rol aldığı bazı oyunların fotoğrafları DT arşivinde yer alıyor.
Tedavi gördüğü hastanede pazar günü 91 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Yıldız Kenter, Türk tiyatrosunda yüzlerce oyunda başrolde yer almış, birçok oyunun yönetmenlik görevini üstlenmiş ve çok sayıda tiyatrocu yetiştirmişti.
Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra 1948'den 1959 yılına kadar Devlet Tiyatrolarında görev yaptı.
Sahneye profesyonel olarak ilk kez 12 Aralık 1948'de Ankara Devlet Tiyatrosunda Shakespeare'in eseri ''Onikinci Gece'' oyununda başrolde sahneye çıkan Yıldız Kenter, Ankara Devlet Konservatuvarında oyunculuk ve sahne öğretmenliği de yaptı.
Kenter, Muhsin Ertuğrul'un Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü görevinden alınmasından sonra kardeşi Müşfik Kenter ile DT'deki görevlerinden istifa ederek, İstanbul'da Kenter Tiyatrosunu kurdu.