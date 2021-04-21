Hobisini işe çevirdi 250 TL'ye satıyor! Aydın'da üretip Türkiye'ye satıyor paraya para demiyor
AYDIN'da yaşayan 3 yıl önce hobi olarak başladığı işte şimdi siparişlere yetişemez duruma geldi.
Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan Osman Altuntaş, kendilerine ait 8 dönümlük arazide hobi olarak başladığı Kars Kazı üretiminde başarılı olunca ihracat için destek aramaya başladı. Önce kaz yetiştiriciliğinin inceliklerini uzmanlarından öğrenen Altuntaş, Kars’tan getirttiği kazlara farklı ırklar da ekleyerek üretime başladı.
Önceleri Kars’ın soğuk iklimine alışkın olan kazların Türkiye’nin en sıcak ikliminin yaşandığı Aydın’da yaşayamayacağını ifade edenlere inat zoru başardığını, hatta daha az maliyetle daha fazla verim aldığını belirtiyor.
3 yıl önce hobi amacıyla başladığı üretimini bugün binden fazla kaz ile sürdüren Osman Altuntaş, ülke geneline kaz civcivi, yumurtası, eti ve canlı kaz gönderimi yapıyor.
Kaz etinin son yıllarda oldukça rağbet görmesi ve Türkiye genelindeki kaz üretiminin oldukça düşük olması nedeniyle üretimi artırmaya kara verdiğini belirten Altuntaş, ihracat yapmak istediğini ancak devlet desteği olmadan bu işi başaramayacağını söyledi.