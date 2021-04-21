BIST 1.349
DOLAR 8,17
EURO 9,83
ALTIN 467,67

Hobisini işe çevirdi 250 TL'ye satıyor! Aydın'da üretip Türkiye'ye satıyor paraya para demiyor

İhlas Haber Ajansı
Hobisini işe çevirdi 250 TL'ye satıyor! Aydın'da üretip Türkiye'ye satıyor paraya para demiyor

AYDIN'da yaşayan 3 yıl önce hobi olarak başladığı işte şimdi siparişlere yetişemez duruma geldi.

Hobisini işe çevirdi 250 TL'ye satıyor! Aydın'da üretip Türkiye'ye satıyor paraya para demiyor

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yaşayan Osman Altuntaş, kendilerine ait 8 dönümlük arazide hobi olarak başladığı Kars Kazı üretiminde başarılı olunca ihracat için destek aramaya başladı. Önce kaz yetiştiriciliğinin inceliklerini uzmanlarından öğrenen Altuntaş, Kars’tan getirttiği kazlara farklı ırklar da ekleyerek üretime başladı. 

112
Hobisini işe çevirdi 250 TL'ye satıyor! Aydın'da üretip Türkiye'ye satıyor paraya para demiyor

Önceleri Kars’ın soğuk iklimine alışkın olan kazların Türkiye’nin en sıcak ikliminin yaşandığı Aydın’da yaşayamayacağını ifade edenlere inat zoru başardığını, hatta daha az maliyetle daha fazla verim aldığını belirtiyor.

212
Hobisini işe çevirdi 250 TL'ye satıyor! Aydın'da üretip Türkiye'ye satıyor paraya para demiyor

3 yıl önce hobi amacıyla başladığı üretimini bugün binden fazla kaz ile sürdüren Osman Altuntaş, ülke geneline kaz civcivi, yumurtası, eti ve canlı kaz gönderimi yapıyor.

312
Hobisini işe çevirdi 250 TL'ye satıyor! Aydın'da üretip Türkiye'ye satıyor paraya para demiyor

Kaz etinin son yıllarda oldukça rağbet görmesi ve Türkiye genelindeki kaz üretiminin oldukça düşük olması nedeniyle üretimi artırmaya kara verdiğini belirten Altuntaş, ihracat yapmak istediğini ancak devlet desteği olmadan bu işi başaramayacağını söyledi.

412