Hobi olarak başladı evinin boş odası 42 günde 3,500 TL kazandırdı

Servi'nin beyaz altını" Kilosunun 55 TL’den koza birliğine satıldığını aktaran Bahadır, “İl müdürlüğümüzün özgün projelerinden olan ve kırsal alanlarda alternatif gelir kaynağı oluşturmak amacıyla bu bölgede gerçekleştirdiğimiz projelerden bir tanesi de ipek böceği yetiştiriciliğiydi. Bölgemiz tarımsal faaliyetler açısından çok uygun olmayan bir bölge, biz de burada neler yapabiliriz diye düşündüğümüzde ipek böcekçiliğini düşündük.