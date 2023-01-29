H.K.G'nin ruh sağlığı bozuldu! Adli Tıp raporu verdi Bakanlık gizlilik talep etti
Türkiye'yi sarsan Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin 6 yaşında evlendirilmesine yönelik skandal olayın ilk duruşması yarın görülecek. Duruşma öncesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşmanın kapalı yapılmasını ve yayın yasağı gelmesini talep etti. Adli Tıp Kurumu ise H.K.G'nin ruh sağlığının bozulduğuna oy birliğiyle karar verdi.
İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in 2002 yılındayken 6 yaşında olan kızı H.K.G.’yi, 29 yaşındaki Kadir İstekli ile 'dini nikah' adı altında cinsel istismara maruz bırakması ile ilgili davanın ilk duruşması yarın görülecek.
DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma öncesinde mahkemeden davanın kapalı yapılmasını ve olaya ilişkin yayın yasağı konulmasını talep etti. Bu arada mahkemenin talebi üzerine rapor hazırlayan Adli Tıp Kurumu, olay nedeniyle mağdurenin ruh sağlığının bozulduğuna oy birliğiyle karar verdi.
Üç sanığın savunması alınacak
İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, 2004 yılında henüz 6 yaşında olan kızı H.K.G'yi imam nikâhı adı altında 29 yaşındaki tarikat üyesi Kadir İstekli’ye zorla evlendirdiğinin ortaya çıkması Türkiye gündemini sarsmıştı.
H.K.G'ye yönelik yıllar sürdüğü iddia edilen cinsel istismara ilişkin açılan davanın ilk duruşması, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yarın başlıyor. Saat 10:00’daki duruşmada mağdurenin babası İsmailağa cemaatine bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel, annesi Fatma Gümüşel ve tarikat üyesi Kadir İstekli sanık olarak hâkim karşısına çıkacak. Duruşmada üç sanığın savunması alınacak.