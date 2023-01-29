H.K.G'nin ruh sağlığı bozuldu! Adli Tıp raporu verdi Bakanlık gizlilik talep etti

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, duruşma öncesinde mahkemeden davanın kapalı yapılmasını ve olaya ilişkin yayın yasağı konulmasını talep etti. Bu arada mahkemenin talebi üzerine rapor hazırlayan Adli Tıp Kurumu, olay nedeniyle mağdurenin ruh sağlığının bozulduğuna oy birliğiyle karar verdi.