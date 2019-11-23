Hızlı makyaj yapma yöntemleri 7 adımı takip edin!
Hızlı makyaj yapma yöntemlerini 7 adımda sizin için derledik. Sabahları fondöten yerine BB ve CC krem kullanmak, toz yerine krem allık kullanmak ve eyeliner yerine göz farı kullanmak gibi basit yöntemleri izleyerek sizde hızlı, kolay ve çabuk makyaj yapabilirsiniz. İşte hızlı, kolay, pratik ve etkileyici makyajın 7 adımı.
Hızlı makyaj yapmanın püf noktalarını sizler için derledik. Hızlı makyaj yapmak isteyenler 7 adımdan oluşan makyaj yapmak adımlarını izleyerek kısa sürede makyajlarını tamamlayıp şahane görünebilirler. Kabul edelim! Hepimiz sabah kalktığınızda işe zar zor yetişiyoruz. Ancak güzel ve bakımlı görünmek isteğimizden de vazgeçmiyoruz. Haberimizdeki adımlar size pratik bir makyaj yaparak hem doğal hem de güzel görünmenizi sağlayacak. İşte başlıyoruz...
BB ve CC kremleri kullanın: Ten makyajı olarak hem kolay uygulanan hem de hataya yol açmayacak olan renkli nemlendiricileri tercih etmelisiniz. BB ya da CC kremler çok fazla örtmeniz gereken bir durum yoksa ideal olacaktır.
Eyeliner yerine far kullanın: Eyeliner sürmek vakit alan bir iştir. Hatalı çekmeniz durumunda silip yeniden düzeltmeniz gerekir. Eğer bununla uğraşacak zamanınız yoksa göz farını tercih edin ve dumanlı bir anlam yaratın.
Toz allık yerine krem allık kullanın: Yanaklarınızı renklendirmek için kullanacağınız allığı toz yerine krem formunda seçebilirsiniz. Fırçayla uğraşmak yerine parmaklarınızla dokunuşlar yapmak yeterli olacaktır.