Hivda Zizan Alp gerçek haliyle yok artık dedirtti Sefirin Kızı'nın Elvan'ı
Sefirin Kızı dizisinde Elvan rolüne hayat veren genç oyuncu Hivda Zizan Alp gerçek hayatta bambaşka biri.
Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı son dönemin çok sevilen dizileri arasında. Sefirin Kızı'nda Elvan karakterine can veren Hivda Zizan Alp ise başarılı oyunculuğu ile göz dolduruyor. Dizide neşeli ve samimi halleriyle izleyicinin beğenisini toplayan Elvan gerçekte resmen bambaşka biri çıktı.
Sosyal medyanın merak edilen isimlerinden olan Hivda Zizan Alp, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik-Keman Bölümünden mezunu. Sosyal medya paylaşımlarına beğeni yağan Hivda Zİzan Alp'in hayatı merak konusu. İşte Sefirin Kızının Elvan'ı Hivda Zizan Alp'in merak edilenleri...
Hivda Zizan Alp kimdir? : Hivda Zizan Alp, 9 Kasım 1993 gününde İstanbul’da dünyaya gözlerini açmıştır. Yüksek öğretim eğitimi için Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü’nü okudu.
Sonrasında eğitimine Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü ile devam etme kararı almış ve eğitimini başarıyla tamamlamıştır.