Hitler'in cinsel yaşamı ifşa oldu! Sevişirken kendine tekme attırırdı

II. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanın ölümüne yol açan Nazi diktatör Adolf Hitler'le ilgili çarpıcı bir rapor ortaya çıktı. Harvard Profesörü Dr. Henry Murray tarafından hazırlanan raporda, Hitler'in cinsel yaşamıyla ilgili bomba ayrıntılar yer alırken, kompleksleri ve annesine olan aşırı takıntısı da gözler önüne serildi. İşte Hitler'in cinsel yaşamıyla ilgili ifşa olan sırları...