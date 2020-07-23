Hitler'in cinsel yaşamı ifşa oldu! Sevişirken kendine tekme attırırdı
Tarihin gördüğü en acımasız diktatörlerin başında gelen Alman Nazi Diktatör Adolf Hitler'in cinsel yaşamı ifşa oldu. "Mikro penisi" olduğu belirtilen Hitler'le birlikte olan kadınların anlattıkları şoke etti.
II. Dünya Savaşı'nda milyonlarca insanın ölümüne yol açan Nazi diktatör Adolf Hitler'le ilgili çarpıcı bir rapor ortaya çıktı. Harvard Profesörü Dr. Henry Murray tarafından hazırlanan raporda, Hitler'in cinsel yaşamıyla ilgili bomba ayrıntılar yer alırken, kompleksleri ve annesine olan aşırı takıntısı da gözler önüne serildi. İşte Hitler'in cinsel yaşamıyla ilgili ifşa olan sırları...
1943’te Harvard Üniversitesi’nde görevli olan Prof. Dr. Henry Murray, Stratejik Hizmetler Ofisi için Hitler’le ilgili 229 sayfalık bir rapor hazırladı.
Annesiyle babasını cinsel ilişki sırasında bastı!
Hitler’in kişilik gelişimini ve geçmişini mercek altına alan Murray, annesine olan takıntısına dikkat çekti. Diktatörün bir keresinde ebeveynlerini cinsel ilişkiye girerken yakaladığını öne süren Murray, bu durumun babasına olan nefretini ve annesine olan çarpık takıntıyı körüklediğini savundu.
Ondan insani tepki beklenemez
Raporda Hitler’in normal insan ilişkileri kurma kapasitesine sahip olmadığını yazan Murray, ‘tam bir enkaz’ olarak nitelendirdiği diktatör için, “Bu nedenle herhangi bir merhamet ya da insani tepki göstermesini beklemek imkansız” ifadelerini kullandı. (Hitler ve eşi Ava Braun)