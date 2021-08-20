'Hissiyatı çok kötüydü' deyip Hande Doğandemir anlattı: Zaten sonra yasaklandı
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformundaki Hükümsüz dizisinde Filiz'i canlandıran Hande Doğandemir açıklamalarıyla olay oldu.
Son dönemde rol aldığı Nuh Tepesi, Kırmızı Oda ve Hükümsüz yapımlarıyla adından söz ettiren 35 yaşındaki başarılı oyuncu Hande Doğandemir, Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye açıklamalarda bulundu.
Geçen yıl koronavirüse yakalanan Doğandemir hastalık sonrası "Birkaç kez ağlama krizine girdim. Biraz fazla duygusal ve hassas bir yapım var." demişti.
Hastalık psikolojisini atlatmak için Doğandemir "Bunu aşmaya çalışıyorum. Kendimi ev işine verdim. Sabahtan akşama kadar çalışıyorum, oturacak zaman bulamıyorum" diye konuşmuştu.
Hastalığa yakalandığı süreçle ilgili Doğandemir, "Kuzenimle beraber kalıyorduk o dönem. İkimizde olduk tabi ama nasıl oldu nereden aldık hiç bilmiyorum." ifadelerini kullandı.