Hırvatistan'da ilginç kasaba! Gezmek sadece 1 dakika sürüyor
Dünyanın en küçük kasabası Hum ile halkının neredeyse tamamı ip cambazı olan Dağıstan’ın Tsovkra-1 köyü, asırlardır yaşattıkları sıra dışı gelenekleriyle görenleri hayrete düşürüyor. Bu kasabayı gezmek sadece 1 dakika sürüyor.
Hırvatistan’ın 52 nüfuslu dünyanın en küçük kasabası Hum ile halkının neredeyse tamamı ip cambazı olan Dağıstan’ın Tsovkra-1 köyü, asırlardır yaşattıkları sıra dışı gelenekleriyle görenleri hayrete düşürüyor.
Dünyanın farklı köşeleri, barındırdığı ilginç gelenekler ve sıra dışı yaşam tarzlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.
Hırvatistan'ın en küçük kasabasından Dağıstan'ın ip cambazı köyüne uzanan bu iki yerleşim yeri, tarihi dokularını ve geleneklerini günümüze kadar korumayı başardı.
DÜNYANIN EN KÜÇÜK KASABASI: HUM
Hırvatistan'ın İstria bölgesinde yer alan ve dünyanın en küçük kasabası olarak kabul edilen Hum, ölçüleriyle duyanları hayrete düşürüyor.
20 Taş Bina ve 2 Sokak: Toplam uzunluğu sadece 100 metre, genişliği ise 30 metre olan kasaba, birkaç dakikalık bir yürüyüşle tamamen gezilebiliyor.
Orta Çağ'dan kalma yapısı hiç bozulmayan Hum; topu topu iki sokak, tek bir giriş kapısı ve 20 taş binadan oluşuyor.
Nüfusu Sadece 52 Kişi: 2021 sayımına göre yalnızca 52 kişinin yaşadığı kasabada, surların dışına tek bir yapı bile inşa edilmemiş.