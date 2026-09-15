Hırvatistan'da ilginç kasaba! Gezmek sadece 1 dakika sürüyor

Hırvatistan'da ilginç kasaba! Gezmek sadece 1 dakika sürüyor

Dünyanın en küçük kasabası Hum ile halkının neredeyse tamamı ip cambazı olan Dağıstan’ın Tsovkra-1 köyü, asırlardır yaşattıkları sıra dışı gelenekleriyle görenleri hayrete düşürüyor. Bu kasabayı gezmek sadece 1 dakika sürüyor.

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Hırvatistan'da ilginç kasaba! Gezmek sadece 1 dakika sürüyor - Resim: 1

Hırvatistan’ın 52 nüfuslu dünyanın en küçük kasabası Hum ile halkının neredeyse tamamı ip cambazı olan Dağıstan’ın Tsovkra-1 köyü, asırlardır yaşattıkları sıra dışı gelenekleriyle görenleri hayrete düşürüyor.

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Hırvatistan'da ilginç kasaba! Gezmek sadece 1 dakika sürüyor - Resim: 2

Dünyanın farklı köşeleri, barındırdığı ilginç gelenekler ve sıra dışı yaşam tarzlarıyla şaşırtmaya devam ediyor.

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Hırvatistan'da ilginç kasaba! Gezmek sadece 1 dakika sürüyor - Resim: 3

Hırvatistan'ın en küçük kasabasından Dağıstan'ın ip cambazı köyüne uzanan bu iki yerleşim yeri, tarihi dokularını ve geleneklerini günümüze kadar korumayı başardı.

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Hırvatistan'da ilginç kasaba! Gezmek sadece 1 dakika sürüyor - Resim: 4

DÜNYANIN EN KÜÇÜK KASABASI: HUM

Hırvatistan'ın İstria bölgesinde yer alan ve dünyanın en küçük kasabası olarak kabul edilen Hum, ölçüleriyle duyanları hayrete düşürüyor.

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Hırvatistan'da ilginç kasaba! Gezmek sadece 1 dakika sürüyor - Resim: 5

20 Taş Bina ve 2 Sokak: Toplam uzunluğu sadece 100 metre, genişliği ise 30 metre olan kasaba, birkaç dakikalık bir yürüyüşle tamamen gezilebiliyor.

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Hırvatistan'da ilginç kasaba! Gezmek sadece 1 dakika sürüyor - Resim: 6

Orta Çağ'dan kalma yapısı hiç bozulmayan Hum; topu topu iki sokak, tek bir giriş kapısı ve 20 taş binadan oluşuyor.

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Hırvatistan'da ilginç kasaba! Gezmek sadece 1 dakika sürüyor - Resim: 7

Nüfusu Sadece 52 Kişi: 2021 sayımına göre yalnızca 52 kişinin yaşadığı kasabada, surların dışına tek bir yapı bile inşa edilmemiş.

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Hırvatistan'da ilginç kasaba! Gezmek sadece 1 dakika sürüyor - Resim: 8
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Hırvatistan'da ilginç kasaba! Gezmek sadece 1 dakika sürüyor - Resim: 9
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Hırvatistan Hum Kasabası