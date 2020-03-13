Hırsızlıktan tutuklandı böyle bağırdı: Adam öldürsem çekmezsiniz

'EVİ DUYGU GÖSTERDİ': Poliste suç kayıtları olan şüpheliler ile birlikte bağ evinden çalınan malzemeler de ele geçirildi. Yeter, ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Evi Duygu gösterdi. 'Bir bağ evi var içinde altın var' dedi. Arabayla gittik. Eve girip altın aradım, bulamayınca da eşya çaldım" dedi.