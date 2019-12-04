'Hırsızlık yaptı kanıtlandı para teklif ettiler' Acun Ilıcalı'dan bomba FOX TV açıklaması!

Günaydın'ın haberine göre, ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Para teklif ettiler: "Belge, Fox TV'nin formatımızı çaldığını ispatlamış oldu. Tüm yasal haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Fox TV avukatları, avukatım Hakan Öncel'le üç kez görüştü. En son görüşmede avukatıma para teklif ettiler, biz kabul etmedik. Benim için fikir hırsızlığının normal hırsızlıktan hiç farkı yok.''