Hırsız maymun gibi çıktığı ağaçta polise el salladı

Olay yerine giden ekipler, güvenlik kamerası incelemelerde bulundu. Kurum sahibi ise oyun odası olarak kullanılan odada bulunan ve içerisinde 7 bin TL bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını, iş yerinin arka bahçesinin camı ile parmaklığının kırıldığını ve yaklaşık toplam zararın 30 bin TL olduğunu tespit etti.