Hırsız maymun gibi çıktığı ağaçta polise el salladı
Bursa'da bir iş yeri ile sağlık ocağına giren 3 şüpheli şahıs, polisin tüm güvenlik kameralarını mercek altına almasıyla yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanacağını anlaması üzerine yaklaşık 20 metre yükseklikteki dümdüz ağaca kedi gibi tırmanırken polise de el salladı. Şüpheli, atladığı ağaçtan yine kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Bursa'da bir iş yeri ile sağlık ocağına giren 3 şüpheli şahıs, polisin tüm güvenlik kameralarını mercek altına almasıyla yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanacağını anlaması üzerine yaklaşık 20 metre yükseklikteki dümdüz ağaca kedi gibi tırmanırken polise de el salladı. Şüpheli, atladığı ağaçtan yine kaçmaya çalışırken kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel eğitime ihtiyaç duyan özel çocuklara eğitim hizmeti veren bir özel kurumda ve sağlık ocağında meydana gelen hırsızlık olaylarının ihbar edilmesiyle birlikte Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekiplerini harekete geçti.
Olay yerine giden ekipler, güvenlik kamerası incelemelerde bulundu. Kurum sahibi ise oyun odası olarak kullanılan odada bulunan ve içerisinde 7 bin TL bulunan çelik kasanın yerinde olmadığını, iş yerinin arka bahçesinin camı ile parmaklığının kırıldığını ve yaklaşık toplam zararın 30 bin TL olduğunu tespit etti.
Yine aynı şüpheliler merkez Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'nde bulunan sağlık ocağının arka kısmından girerek doktor ve hemşirelere ait cep telefonu ve 2 adet laptopu alarak kayıplara karıştı.