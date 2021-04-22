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Hırsız demişti! Eski eşinin ailesinden Gökhan Özen'e büyük şok: Yasak kararı geldi

Hırsız demişti! Eski eşinin ailesinden Gökhan Özen'e büyük şok: Yasak kararı geldi

Şarkıcı Gökhan Özen, eski eşi Selen Sevigen ve aile arasında sular durulmuyor.

Hırsız demişti! Eski eşinin ailesinden Gökhan Özen'e büyük şok: Yasak kararı geldi

Birçok hit şarkıya imza atan ve çıkartmış olduğu her albüm ile çok satanlar listesine adını yazdırmayı başaran Gökhan Özen 2010 yılında Selen Sevigen ile evlenmişti. Çift, Kasım 2016'da, yazılı bir basın açıklaması yaparak boşandıklarını duyurmuştu.

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Hırsız demişti! Eski eşinin ailesinden Gökhan Özen'e büyük şok: Yasak kararı geldi

Gökhan Özen’in eski eşi Selen Sevigen’in babası Mehmet Sevigen ve annesi Gülay Sevigen ünlü şarkıcı hakkında korunma talebinde bulundu.

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Hırsız demişti! Eski eşinin ailesinden Gökhan Özen'e büyük şok: Yasak kararı geldi

Selen Sevigen, 7 ay önce Aile Mahkemesi’ne başvurarak eski eşi Gökhan Özen’in iki çocuğunun nafakasını ödemediğini, tehdit ve aşağılamalarına maruz kaldığını öne sürerek 3 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı.

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Hırsız demişti! Eski eşinin ailesinden Gökhan Özen'e büyük şok: Yasak kararı geldi

Selen Sevigen’in ardından babası eski devlet bakanı Mehmet Sevigen ile eşi Gülay Sevigen de korunma talebinde bulundu.

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