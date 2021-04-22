Birçok hit şarkıya imza atan ve çıkartmış olduğu her albüm ile çok satanlar listesine adını yazdırmayı başaran Gökhan Özen 2010 yılında Selen Sevigen ile evlenmişti. Çift, Kasım 2016'da, yazılı bir basın açıklaması yaparak boşandıklarını duyurmuştu.