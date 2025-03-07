Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Hazreti Muhammed'in (SAV) Veysel Karani'ye hediye bıraktığı Hırka-i Şerif, ramazan dolayısıyla Fatih'teki Hırka-i Şerif Camisi'nde ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.
Ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle cami bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Veysel Karani'nin 59. kuşaktan torunu Barış Samir ve ailesi ile protokol üyeleri katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş dua okudu.
Hırka-i Şerif'i görmek için cami bahçesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ziyaret sırasında bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.
Hırka-i Şerif, ramazan boyunca hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu ise 09.00-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.