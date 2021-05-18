Hipermetrop nedir? Hipermetrop belirtileri ve tedavisi
Yaygın olarak “Yakını görememe hastalığı” olarak bilinen Hipermetropi, yaşa bağlı Presiyobi ile karıştırılıyor. Hipermetrop hakkında tüm bilgilere haberimizde ulaşabilirsiniz.
Hipermetrop nedir?
Hipermetropi, kornea ve mercekte kırılan ışıkların görme merkezinin arkasında odaklanması sonucu oluşan bir sorundur. Yaygın olarak “Yakını görememe hastalığı” olarak bilinse de hipermetropisi olan bazın hastalar hem yakını hem de uzağı iyi derecede görebilir. Ancak buradaki kritik nokta, bu kişilerin göz içindeki mercek sisteminin normal kişilere göre daha fazla çalışmasıdır. Hipermetropi büyük oranda çocukluk döneminde başlayan bir görme kusurudur. Ve bu hastaların göz yuvarlağı normal kişilere göre daha küçüktür; yeteri kadar büyümemiştir.
Hipermetrop belirtileri nelerdir?
Hipermetropi sorununun başlıca belirtileri şu şekilde sıralanabilir:
-Gözde yorgunluk, kızarıklık
-Gözlerde kayma
-Göz tembelliği
-Göz kapağı kenarlarında kızarıklık
-Odaklanma zorluğu
-Gözlerde gerginlik hissi
-Şiddetli göz ve baş ağrısı
-Gece bulanık görmek…
Hipermetrop tedavisi nasıl olur?
Hipetmetrop tedavi yöntemleri arasında ince kenarlı dış bükeyli merceklerden yardım alınır. Mercekler + olarak verilir. Tedavide, gözlük, lens veya duruma göre cerrahi seçenekler önerilmektedir. En sık kullanılan tedavi şekli gözlüktür. Hem ekonomik olarak uygunluğu hem de bakım gerektirmediği için en çok gözlük tercih edilir.
Gözlük dışında kontakt lens tedavisi de verilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bakım yani hijyen kurallarına uymaktır.