Hipermetrop nedir? Hipermetrop belirtileri ve tedavisi

Hipermetrop nedir?

Hipermetropi, kornea ve mercekte kırılan ışıkların görme merkezinin arkasında odaklanması sonucu oluşan bir sorundur. Yaygın olarak “Yakını görememe hastalığı” olarak bilinse de hipermetropisi olan bazın hastalar hem yakını hem de uzağı iyi derecede görebilir. Ancak buradaki kritik nokta, bu kişilerin göz içindeki mercek sisteminin normal kişilere göre daha fazla çalışmasıdır. Hipermetropi büyük oranda çocukluk döneminde başlayan bir görme kusurudur. Ve bu hastaların göz yuvarlağı normal kişilere göre daha küçüktür; yeteri kadar büyümemiştir.