Hiperaktif tosun kamyon kasasından böyle atladı! O anlar kamerada
Demirören Haber Ajansı
BAYBURT'ta, akaryakıt istasyonunda bekleyen kamyonun kasasından ipini kopararak atlayan 1,2 ton ağırlığındaki tosun paniğe yol açtı. Olay anı istasyonun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Bayburt´un merkeze bağlı Mutlu köyünde besicilik yapan Vehbi Akdeniz, 1,2 ton ağırlığındaki tosunu, kamyonla bir başka köye götürmek üzere yola çıktı.
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Akaryakıt istasyonunda yakıt almak için duran kamyondan bağını koparan tosun, kasadan aşağıya atladı.
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Akaryakıt istasyonunda yakıt almak için duran kamyondan bağını koparan tosun, kasadan aşağıya atladı.
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İstasyon görevlilerinin kaçıştığı olayda, tosun sahibi tarafından yakalandı. Olay anı istasyonun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
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