Hiperaktif tosun kamyon kasasından böyle atladı! O anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Hiperaktif tosun kamyon kasasından böyle atladı! O anlar kamerada

BAYBURT'ta, akaryakıt istasyonunda bekleyen kamyonun kasasından ipini kopararak atlayan 1,2 ton ağırlığındaki tosun paniğe yol açtı. Olay anı istasyonun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Hiperaktif tosun kamyon kasasından böyle atladı! O anlar kamerada - Sayfa 1


Bayburt´un merkeze bağlı Mutlu köyünde besicilik yapan Vehbi Akdeniz, 1,2 ton ağırlığındaki tosunu, kamyonla bir başka köye götürmek üzere yola çıktı.

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Hiperaktif tosun kamyon kasasından böyle atladı! O anlar kamerada - Sayfa 2

Akaryakıt istasyonunda yakıt almak için duran kamyondan bağını koparan tosun, kasadan aşağıya atladı.

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Hiperaktif tosun kamyon kasasından böyle atladı! O anlar kamerada - Sayfa 3

Akaryakıt istasyonunda yakıt almak için duran kamyondan bağını koparan tosun, kasadan aşağıya atladı.

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Hiperaktif tosun kamyon kasasından böyle atladı! O anlar kamerada - Sayfa 4

İstasyon görevlilerinin kaçıştığı olayda, tosun sahibi tarafından yakalandı. Olay anı istasyonun güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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