Hip Hop bugün 50 yaşında

Geçen hafta yazmıştım, hatırlatayım. Bugün hip hop’un 50’nci yıl dönümü. 11 Ağustos 1973 günü 18 yaşındaki bir çocuğun Bronx’da apartman dairesinde verdiği partide çift turntable’la duraklamalı bir ritmle çaldığı şarkılar, bu yeni tarzı yarattı. Bu çocuk DJ Cool Herc.

Resmi olarak ilk hip hop şarkı ise daha sonraları geldi. O şarkı da The Sugarhill Gang’in, “Rapper’s Delight” adlı şarkısıydı. Long live hip hop. Bütün dünyada yoksul çocukların isyan müziği.

Müzik tarihinde hiçbir tarz müziği, kültürü, mutayı, günlük yaşamı bu kadar etkilemedi. Sokak modası, basketçi giyim tarzı, sneaker kültürü bu tarzın ürünü. Tarz, 11 Ağustos 1973’te iki turntable, bir ampli ve iki hoparlörle başladı.

Resmi olarak kabul edilen ilk rap şarkı ise 1980’de Yhe Sugarhill Gang’in söylediği, “Rapper’s Delight” kabul ediliyor.

Memleket meselelerinin çözümüne hiçbir katkısı bulunmayan bu faydasız bilgileri ilgilenenlere, “Breaking News” olarak iletiyorum. Merak edenlere müzikte varoş çocuklarını iktidara getiren o ilk şarkının linkini de veriyorum.