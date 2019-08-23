Hintlilerden kazanıyoruz! Düzenenlen 20 Hint düğününün maliyeti dudak uçuklattı
Türkiye’de son dönemde 20 Hint düğünü düzenlenirken, rekor rakama ulaşan düğünler için yapılan harcamanın tam 50 milyon doları bulduğu ifade ediliyor.
Son yılların en popüler düğün çeşitlerinden biri olan Hint düğünü, bu yıl ülkemize tam 50 milyon dolar kazandırdı. 2019'da 20 Hint düğününe ev sahipliği yapan Türkiye kendi rekorunu kırdı.
Türkiye’de bu sene ilk defa 20 civarında Hint düğünü yaptıklarını ifade eden Hint düğünü organizasyonu gerçekleştiren Inventum Global Yönetici Ortağı Bünyat Özpak, Hint düğünlerinde önemli bir artış olduğunu belirtti.
Rekor olması sevindirici: Özpak, “Geçen yıl toplam 13 civarında düğün yapmıştık. Önemli bir artış oldu, bu bir ilk. Türkiye tarihinde bu düğünler rekor. Ülkemizde şu ana kadar bu yılı çıkarırsak toplam 20 düğün yapılmadı. Bu yıl rekor olması sevindirici bir durum” dedi.
Nerelerde yapılıyor?: 20 düğün için ise yaklaşık olarak 50 milyon dolarlık harcama yapıldığı tahmin ediliyor. Binlerce kişinin katılımıyla günlerce süren düğünler sadece Antalya’da değil, Bodrum ve Kapadokya’da da yapılıyor.