Hintlilerden kazanıyoruz! Düzenenlen 20 Hint düğününün maliyeti dudak uçuklattı

Rekor olması sevindirici: Özpak, “Geçen yıl toplam 13 civarında düğün yapmıştık. Önemli bir artış oldu, bu bir ilk. Türkiye tarihinde bu düğünler rekor. Ülkemizde şu ana kadar bu yılı çıkarırsak toplam 20 düğün yapılmadı. Bu yıl rekor olması sevindirici bir durum” dedi.