Hintli aktör ve vlogger Rahul Vohra koronadan öldü halk çareyi inek dışkısında arıyor
HİNDİSTAN'da koronavirüs yüzünden ölümler hızla devam ediyor. Son olarak 35 yaşındaki Hintli aktör ve vlogger Rahul Vohra virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Koronavirüs yüzünden oldukça sıkıntı, zor günler geçiren Hindistan'dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Artık koronavirüs yüzünden ne yapacağını bilemeyen ve kutsal olarak gördükleri ineklerin dışkısında çare arayan Hindistan'da bir ünlü isim daha koronavirüs yüzünden öldü.
35 yaşındaki Hintli aktör ve vlogger Rahul Vohra virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Vohra hastane yatağından çekilen son videosunda gördüğü tıbbi bakımı eleştirmişti.
Oksijen maskesi ile çektiği videoda Vohra, 'Görevliyi çağırmaya çalışıyorsun ama gelmiyorlar. Bir saat veya daha fazla sürede gelirler ve yokluklarını bir şekilde yönetmeniz gerekir' ifadelerine yer vermişti.
Ünlü oyuncunun açıklamaları sonrası ülkedeki sağlık sisteminin durumu bir kez daha tartışmaya açıldı.