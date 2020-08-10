Hint Okyanusu'nda felaket yaşandı! Petrol taşıyan Japon gemisi sebep oldu

"Sebep olduğumuz bu büyük sorun için.."

Gemideki en az 1000 tonluk yakıt masmavi sulara karışırken, yetkililer hummalı bir çalışma ile tankerdeki 500 tonluk yakıtı boşalttı. Gemide 2500 tonluk başka yakıt kaldığını açıklayan Japon şirketin CEO’su Akihiko Ono, “Sebep olduğumuz bu büyük sorun için çok içten ve derinden özür diliyoruz. Bu sorunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.