Hint Okyanusu'nda felaket yaşandı! Petrol taşıyan Japon gemisi sebep oldu
İnsanlık yine bir felakete sebep oldu. Hint Okyanusu'ndaki Mauritius'ta, Japonya'ya ait petrol tankerinin delinmesiyle masmavi deniz kapkara bir hal aldı.
1.2 milyon nüfuslu ada ülkesi Mauritius, tarihinin en korkunç felaketini yaşadı. Japon Mitsui OSK Lines’a ait MV Wakashio isimli tanker, geçen hafta içerisinde Hint Okyanusu’ndaki Mauritius’taki resiflere çarptı. Çarpmanın etkisiyle gemideki tonlarca yakıt denizle buluştu. İşte o korkunç felaketten yansıyanlar...
"Sebep olduğumuz bu büyük sorun için.."
Gemideki en az 1000 tonluk yakıt masmavi sulara karışırken, yetkililer hummalı bir çalışma ile tankerdeki 500 tonluk yakıtı boşalttı. Gemide 2500 tonluk başka yakıt kaldığını açıklayan Japon şirketin CEO’su Akihiko Ono, “Sebep olduğumuz bu büyük sorun için çok içten ve derinden özür diliyoruz. Bu sorunu çözmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.
Gemi 25 Temmuz’da Mauritius’un güney doğusundaki resiflere çarpmış ve perşembe günü de yakıt deposu delinerek petrol denize dökülmeye başlamıştı.
Fransa yardım ekibi gönderecek
Tarihinin en büyük çevre felaketini yaşayan Mauritius’ta “çevresel acil durum” ilan edilirken bir dönem Fransız kolonisi olan ülkeye Fransa’nın da yardım ekipleri göndereceği duyuruldu.