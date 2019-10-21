Hindistan'nın Hababam Sınıfı! Öğrenciler kapya çekmesin diye...
Hindistan'da bir okul, kopya çekmelerini önlemek için öğrencileri kafalarına karton kutu giydirerek sınava aldı.
Hindistan'ın Karnataka eyaletinde yaşanan olayda, öğrencilerinin kopya çekmesini önlemek için karton kutulu önlem alan okul, sosyal medyada haberin yayılması üzerine geri adım attı. Geçtiğimiz yıllarda Hindistan'da 300 kişinin tutuklanmasına neden olan kopya furyası, dünyada yankı bulmuştu. 10. sınıf bitirme sınavında pencereden soru cevapları uzatan velilerin fotoğrafları, sosyal medyada da konuşulmuştu.
Kafalarına karton kutu geçirdiler
Sistemli ve planlı bunca kopya vakasından sonra okullar da önlemler almaya başladı. Son olarak bir okul, öğrencileri sınava kafalarına geçirdikleri karton kutularla aldı.
Halk tepki gösterdi
Bu sıra dışı yöntem bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılınca, ülke çapında gündem oldu.The Times of India gazetesinin haberinde, öğrencilerin soruları görebilmeleri için kafalarındaki karton kutularda boşlukların bırakıldığı ifade edildi. Sosyal medyada yayılan fotoğraflar, tepkiye neden oldu.
Okul müdürü açıklama yaptı
Okul müdürü, konuya ilişkin açıklamasında bunun sadece bir deney olduğunu ve öğrencilerin deneyde katılmayı kabul ettiklerini belirtti. Olay üzerine Karnataka eyalet yönetiminin, okullarda bu tür uygulamalara derhal son verilmesi talimatını verdiği öğrenildi