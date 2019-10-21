Hindistan'nın Hababam Sınıfı! Öğrenciler kapya çekmesin diye...

Halk tepki gösterdi

Bu sıra dışı yöntem bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılınca, ülke çapında gündem oldu.The Times of India gazetesinin haberinde, öğrencilerin soruları görebilmeleri için kafalarındaki karton kutularda boşlukların bırakıldığı ifade edildi. Sosyal medyada yayılan fotoğraflar, tepkiye neden oldu.