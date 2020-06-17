Hindistan'da şok gelişme! Korona ölü sayısı aniden patladı 1 günde 2 bin kişi öldü
Yeni tip koronavirüs salgını çoğu ülkede belli bir düzeyde kontrol altına almış olunsa da, bazı ülkelerdeki vaka ve ölü sayıları korku veriyor. Öyle ki; Hindistan'dan gelen son rakamlar ürpertti. Ülkede son 24 saatte 2 binden fazla ölü sayısı açıklandı.
Koronavirüs dehşeti tüm dünyada sürüyor.. Vaka sayısı dünyada 8 milyon 265 bini, ölü sayısı ise 446 bini geçti. Kovid-19'u yenip haslığına kavuşanların sayısı ise 4 milyon 323 bini aştı. Hindistan'da normalleşme adımları sonrası vaka sayıları patlarken, bugün dehşete düşüren bir can kaybı yaşandı. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2006 artarak 11 bin 921'e yükseldi. İşte vaka ve ölü sayısı hala korkutan düzeyde olan ülkeler...
Hindistan'da 24 saatte 2006 ölüm
Hindistan'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 2006 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı 354 bin olurken, can kaybı da 11 bin 921'e yükseldi.
Brezilya'da son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 1282 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'da son 24 saatte 730 kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.