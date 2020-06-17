Hindistan'da şok gelişme! Korona ölü sayısı aniden patladı 1 günde 2 bin kişi öldü

Koronavirüs dehşeti tüm dünyada sürüyor.. Vaka sayısı dünyada 8 milyon 265 bini, ölü sayısı ise 446 bini geçti. Kovid-19'u yenip haslığına kavuşanların sayısı ise 4 milyon 323 bini aştı. Hindistan'da normalleşme adımları sonrası vaka sayıları patlarken, bugün dehşete düşüren bir can kaybı yaşandı. Ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2006 artarak 11 bin 921'e yükseldi. İşte vaka ve ölü sayısı hala korkutan düzeyde olan ülkeler...