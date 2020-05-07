Hindistan'da kimyasal sızıntı kabusu! 8 kişi öldü 1000'den fazla kişi hastanelik oldu
Uzay Asya ülkerininden Hindistan kimyasal sızıntı faciası ile sarsıldı. Andra Pradeş eyaletindeki Visakhapatnam şehrinde bir sanayi tesisinde kimyasal gaz sızması sonucu 8 kişi öldü, 1000'den fazla kişi hastanelik oldu.
Dünyanın etkisinden aylardır kurtulamadığı yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla kapalı bulunan ve tekrar faaliyete geçmeye hazırlanan LG Polymers isimli şirkete ait bir sanayi tesisinden sabah erken saatlerde sentetik kimyasal stiren sızmaya başladı. Kimyasal sızıntı faciasında 8 kişi öldü, 1000'den fazla kişi hastanelik oldu.
Yetkililer, sızıntının başlamasıyla 3 kilometrelik alan içerisinde yaşayan çok sayıda kişinin solunum güçlüğü, gözlerde yanma hissi ve çeşitli şikayetlerle hastanelere gitmeye çalıştığını, çoğunun yollarda baygın düştüğünü belirtti.
Olayda aralarında 8 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 8 kişi öldü, 1000'in üzerinde kişi hastalandı.
Basına yansıyan görsellerde sızıntı sebebiyle kaçmaya çalışanların baygın şekilde yerde yattığı görülüyor.