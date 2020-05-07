Hindistan'da kimyasal sızıntı kabusu! 8 kişi öldü 1000'den fazla kişi hastanelik oldu

Dünyanın etkisinden aylardır kurtulamadığı yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla kapalı bulunan ve tekrar faaliyete geçmeye hazırlanan LG Polymers isimli şirkete ait bir sanayi tesisinden sabah erken saatlerde sentetik kimyasal stiren sızmaya başladı. Kimyasal sızıntı faciasında 8 kişi öldü, 1000'den fazla kişi hastanelik oldu.