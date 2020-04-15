Hindistan'da karantina süresinde alkol ve tütün yasağı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yönergeye göre; tecrit boyunca içki ve tütün satışına yasak getirilirken, kamusal alanda yere tükürenler de cezalandırılacak. Toplu ulaşımdaki kısıtlamalar ise 3 Mayıs'a kadar devam edecek. Ülkede ayrıca sinema salonları, bar, alışveriş merkezleri, yüzme havuzları, spor salonu ve kompleksleri, eğitim kurumları, din ve ibadet yerleri kapalı kalacak.