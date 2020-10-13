Hindistan'da kan donduran vahşet! 'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
HİNDİSTAN'da kıskançlık krizine giren koca, kendisini aldattığını öne sürdüğü karısının kafasını kesti.
Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinde akılalmaz bir vahşet yaşandı. 40 yaşındaki Kinnar Yadav isimli adam, kendisini komşusu ile aldatan 35 yaşındaki karısı Vimla'nın kafasını kesti.
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İddiaya göre, komşular daha önce karısının kendisini komşusu olan Ravikant Yadav isimli adamla aldattığını söylediler.
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Geçen cumartesi günü sabah yürüyüşe çıkan Kinnar, eve döndüğünde karısını ve komşusunu konuşurken görünce kıskançlık krizine girdi.
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40 yaşındaki öfkeli koca, karısını döverek öldürdükten sonra kafasını kesti.
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