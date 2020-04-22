Hindistan'da hükümetlerin onlarca yıldır yapamadığını koronavirüs başardı
1,4 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uygulan sıkı karantina ile ülke yeniden doğdu. Dünyanın en kirli altıncı ülkesinde hava belirgin bir şekilde temizlendi. Fabrika atıklarının durmasıyla Ganj'ın suyu içilebilecek seviyeye geldi, pek çok nehir uzun zamandır olmadığı kadar berrak akıyor.
Hindistan’ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını engellemek için uyguladığı genişletilmiş karantina politikası; okulları, iş yerlerini, fabrikaları ve ulaşımı kapatarak insanları evde kalmaya zorladı.
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Ayrıca, dünyanın en kirli 10 ülkesi arasında 6.sırada olan Hindistan’da havanın temizlenmesine yol açtı.
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Kronik bronşit şikayeti olan ve sabah yürüyüşlerine artık rahat bir şekilde başlayabilen Kunal Chopra, "Bu harika bir değişim. Hava çok daha taze ve nefes alma sorunlarım azaldı" ifadelerini kullandı.
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Küresel Sağlık ve Kirlilik İttifakının Aralık 2019 raporuna göre, Hindistan’da her yıl 2 milyondan fazla insanla kirlilikle ilgili nedenlerden dolayı ölüyor ve dünyada kirlilik nedeniyle en yüksek ölüm oranına sahip.
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