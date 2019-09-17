Hindistan’da gaz çıkarma yarışması

"Film izlerken gaz çıkardım"

Basına konuşan Sangoi, “Ailemle film izlerken gaz çıkardım. Kahkahalar sonrasında, 'Bu bir gaz çıkarma yarışması olsaydı kesinlikle kazanırdın' dediler. O an aklıma bu fikir geldi. Bu tarz yarışmalar Çin’de, İngiltere’de ve ABD’de yapılıyor, hatta dünya kupası etkinlikleri bile var. Ancak Hindistan’da bu tarz bir şey yok” dedi.