Hindistan’da eğitim merkezinde yangın 18 ölü

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Hindistan’da eğitim merkezinde yangın 18 ölü

Hindistan’da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 18 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen yangında, öğrencilerin camdan atladığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.

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Hindistan’da eğitim merkezinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 18’e yükseldi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü belirtildi.

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Yerel medya; yangının, binanın 3’üncü ve 4’üncü katlarında çıktığını, hayatını kaybedenlerin çoğunun 14 ila 17 yaşları arasında öğrenciler olduğunu ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığını duyurdu.

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Hindistan’da eğitim merkezinde yangın 18 ölü - Sayfa 3

Ayrıca, bina sahiplerine ulaşılamadığı; binanın işleyen bir yangın çıkış merdivenine sahip olmadığı belirtilirken; yerel halkın arama kurtarma çalışmalarına yardım ettiği duyuruldu.

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Hindistan’da eğitim merkezinde yangın 18 ölü - Sayfa 4

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi Twitter hesabından yangına dair yaptığı açıklamada, “Surat'ta meydana gelen yangın son derece trajik. Düşüncelerim acılı ailelerin yanında. Yaralananlar çabucak iyileşmesini diliyorum. Gujarat Hükümetinden ve yerel makamlardan, etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlamalarını istiyorum” dedi.

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