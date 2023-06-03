Hindistan'da durum çok kötü Türkiye'den taziye mesajı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 288 oldu
Anadolu Ajansı
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Hindistan'ın Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı.Korkunç kazada ölenlerin sayısı 280'i aştı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı yükseldi.
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Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında dün yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana geldi.
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Katliam gibi kazada ölü sayısı 288'e yükseldi, 900'den fazla kişi yaralandı.
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Türkiye'den Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
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