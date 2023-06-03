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Hindistan'da durum çok kötü Türkiye'den taziye mesajı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 288 oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Hindistan'da durum çok kötü Türkiye'den taziye mesajı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 288 oldu

Hindistan'ın Orissa eyaletinde meydana gelen tren kazasının görüntüleri ortaya çıktı.Korkunç kazada ölenlerin sayısı 280'i aştı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Hindistan'da durum çok kötü Türkiye'den taziye mesajı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 288 oldu

Hindistan'ın Orissa eyaletinde dün meydana gelen tren kazasında ölü sayısı yükseldi.

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Hindistan'da durum çok kötü Türkiye'den taziye mesajı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 288 oldu

 Bahanaga Bazar Tren İstasyonu yakınlarında dün yerel saatle 19.20'de iki yolcu ve bir yük treninin karıştığı kaza meydana geldi.

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Hindistan'da durum çok kötü Türkiye'den taziye mesajı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 288 oldu

Katliam gibi kazada ölü sayısı 288'e yükseldi, 900'den fazla kişi yaralandı.

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Hindistan'da durum çok kötü Türkiye'den taziye mesajı! Katliam gibi kazada ölü sayısı 288 oldu

Türkiye'den Hindistan'daki tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı

 Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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