Hindistan'da dünyanın en büyük karantinası uzatıldı
Nüfusu 1.3 milyar olan Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) için başlatılan tecrit uygulaması 2 hafta daha uzatıldı.
Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 25 Mart'tan bu yana uygulanan ve 3 Mayıs'ta sona ermesi planlanan ülke genelindeki 'tecrit' uygulamasının 2 hafta daha uzatıldığı bildirildi.
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Hindistan İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 4 Mayıs itibarıyla ülke çapındaki tecridin iki hafta daha süreceği belirtildi.
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Açıklamada, salgının görece daha az görüldüğü turuncu ve yeşil bölgelerde kısıtlamaların hafifletileceği kaydedildi.
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Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 35 bin 43'e yükselirken, salgın nedeniyle 1154 kişi yaşamını yitirdi.
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