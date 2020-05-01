Hindistan'da dünyanın en büyük karantinası uzatıldı

Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla 25 Mart'tan bu yana uygulanan ve 3 Mayıs'ta sona ermesi planlanan ülke genelindeki 'tecrit' uygulamasının 2 hafta daha uzatıldığı bildirildi.