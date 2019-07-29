Hindistan'da doğan garip bebek doktorlar cinsiyetini tespit edemedi

Hindistan'da doğan garip bebek doktorlar cinsiyetini tespit edemedi

HİNDİSTAN ’ın Lakhimpur Kheri eyaletinde denizkızı sendromlu bir bebek dünyaya geldi, doktorlar bebeğin cinsiyetini bile belirleyemedi.

Hindistan'da doğan garip bebek doktorlar cinsiyetini tespit edemedi - Sayfa 1

Hindistan’ın Lakhimpur Kheri eyaletinde denizkızı sendromlu bir bebek dünyaya geldi. Bebeğin bacakları birbirine yapışıktı ve görüntü olarak deniz kızını andırıyor. Bebeğin cinsiyetini doktorlar belirlemeyi başaramadı. 

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Hindistan'da doğan garip bebek doktorlar cinsiyetini tespit edemedi - Sayfa 2

Times of India’nın aktardığına göre, Hindistan’da 22 yaşındaki bir anne, bacakları birbirine yapışık bir bebek dünyaya getirdi.

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Hindistan'da doğan garip bebek doktorlar cinsiyetini tespit edemedi - Sayfa 3

Doğuma giren hemşireler bebeğin halini görünce hemen durumu doktorlara rapor ettiler.  Doktorların açıklamasına göre, ‘denizkızı sendromu’ adı verilen bu durumla (sirenomeli) doğan bebek çok zayıftı ve doğumdan bir saat sonra hayatını kaybetti. 

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Hindistan'da doğan garip bebek doktorlar cinsiyetini tespit edemedi - Sayfa 4

Doktorlar bebeğin cinsiyetini belirlemeye çalıştı. Ancak bunda başarılı olamadılar. Bacakları bitişik olduğu için bebeğin cinsiyeti tespit edilemedi. Bu sebeple bebeğe bir isim de verilemedi. 

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