Hindistan'da doğan garip bebek doktorlar cinsiyetini tespit edemedi
HİNDİSTAN ’ın Lakhimpur Kheri eyaletinde denizkızı sendromlu bir bebek dünyaya geldi, doktorlar bebeğin cinsiyetini bile belirleyemedi.
Hindistan’ın Lakhimpur Kheri eyaletinde denizkızı sendromlu bir bebek dünyaya geldi. Bebeğin bacakları birbirine yapışıktı ve görüntü olarak deniz kızını andırıyor. Bebeğin cinsiyetini doktorlar belirlemeyi başaramadı.
Times of India’nın aktardığına göre, Hindistan’da 22 yaşındaki bir anne, bacakları birbirine yapışık bir bebek dünyaya getirdi.
Doğuma giren hemşireler bebeğin halini görünce hemen durumu doktorlara rapor ettiler. Doktorların açıklamasına göre, ‘denizkızı sendromu’ adı verilen bu durumla (sirenomeli) doğan bebek çok zayıftı ve doğumdan bir saat sonra hayatını kaybetti.
Doktorlar bebeğin cinsiyetini belirlemeye çalıştı. Ancak bunda başarılı olamadılar. Bacakları bitişik olduğu için bebeğin cinsiyeti tespit edilemedi. Bu sebeple bebeğe bir isim de verilemedi.